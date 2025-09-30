24.6 C
Emergenza in difesa per Conte prima di Napoli-Sporting

Da StraNotizie
Il Napoli affronta un’importante emergenza in difesa, con diversi giocatori che potrebbero mancare per la partita di Champions League contro lo Sporting. Prima della sfida contro il Milan, la situazione è diventata critica, poiché oltre a Di Lorenzo, assente per squalifica, ci sono altre quattro pedine da monitorare.

Le condizioni di Buongiorno, Rrahmani, Olivera e Spinazzola saranno fondamentali per decidere la formazione da schierare. È necessario valutare se almeno uno di questi giocatori riuscirà a rientrare in tempo per la partita.

Gli aggiornamenti medici sui calciatori infortunati sono attesi con attenzione, poiché la loro presenza sarebbe una grande risorsa per affrontare l’importante match contro la squadra portoghese. La possibilità di recuperare anche solo uno di loro potrebbe risultare decisiva per gli azzurri, sempre più impegnati a rimanere competitivi in Europa.

