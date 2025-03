Emergenza in Chiesa: 20 Anziani Soccorsi durante la Messa nel Pavese

Una ventina di persone si sono sentite male durante una messa a Colli Verdi, provincia di Pavia, domenica 2 marzo. L’incidente si è verificato nella chiesa di Caseo, dove diversi fedeli, per lo più anziani, hanno accusato un forte malessere, costringendoli a uscire all’esterno. Alcuni hanno chiamato le ambulanze per ricevere soccorso. Tra gli intossicati era presente anche il sacerdote della funzione religiosa.

Le ambulanze dell’Areu sono intervenute prontamente, assistendo i malati sul posto, mentre molti hanno richiesto un trasferimento in ospedale. Le condizioni di tutti erano stabili, e gli anziani sono stati accolti nei pronto soccorso di Stradella e Voghera in codice giallo, senza necessità di ricoveri prolungati o danni permanenti accertati.

Secondo le prime indagini condotte dai vigili del fuoco, si ipotizza che i malori siano stati causati da un’intossicazione da monossido di carbonio, una sostanza pericolosa e inodore, che ha saturato rapidamente l’ambiente. La causa potrebbe essere attribuita a un malfunzionamento della caldaia del riscaldamento o a un rilascio improprio dei fumi, aggravato dalle condizioni di vento forte.

Eventi simili di intossicazione con monossido di carbonio sono già stati registrati in altre località, ma nel caso di Colli Verdi la situazione, sebbene allarmante, non ha portato a conseguenze gravi. I tecnici continuano a investigare sull’origine dell’inconveniente, per evitare futuri incidenti simili.