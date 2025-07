Emergenza idrica a Ricadi: l’opposizione chiede spiegazioni

Un’emergenza idrica sta colpendo Ricadi e le sue frazioni da oltre due settimane, creando disagi significativi per i residenti e i turisti. Il capogruppo di opposizione, Pasquale Mobrici di “Uniti per Ricadi”, ha denunciato questa crisi, attribuendola all’incapacità amministrativa del sindaco Nicola Tripodi.

Mobrici ha evidenziato il crescente malcontento tra i cittadini, sottolineando che le segnalazioni relative alla mancanza d’acqua non smettono di aumentare. La popolazione si trova costretta a ricorrere all’acquisto di acqua potabile e molti sono nelle condizioni di sopportare disagi gravi, specialmente famiglie con anziani o bambini.

Il rappresentante dell’opposizione ha evidenziato il silenzio dell’amministrazione, che non risponde né alle telefonate né alle comunicazioni scritte. Ha anche posto interrogativi sulle decisioni strategiche, come l’assenza di un avvicendamento programmato tra le aziende fornitrici e la mancanza di un passaggio di consegne per il personale addetto alle manovre delle saracinesche.

Mobrici ha criticato la gestione delle priorità da parte dell’amministrazione, che è impegnata in eventi estivi costosi invece di affrontare il problema idrico. In cinque anni di governo, ha affermato, si sono sprecate occasioni per investire nell’efficientamento del sistema idrico, a fronte di promesse non mantenute relative alla realizzazione di nuovi pozzi.

In risposta all’emergenza, Mobrici ha chiesto la convocazione urgente di un Consiglio comunale aperto, per discutere la situazione e le misure correttive necessarie. Inoltre, ha avanzato la richiesta per la messa a disposizione di autobotti a favore dei cittadini, vista la gravità della situazione che ha ormai superato ogni limite.