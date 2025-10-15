Emergenza idrica a Catanzaro: cittadini in protesta continua

L’Ufficio acquedotti del Comune di Catanzaro ha comunicato che l’erogazione idrica sarà interrotta nuovamente per recuperare il livello del serbatoio Fondachello. Le zone coinvolte comprendono Fondachello, Piano casa, viale dei Bizantini, Samà, Monacaro, via Lucrezia della Valle e via Conti Falluc. La sospensione del servizio è prevista dalle ore 22 fino alle ore 6 del giorno successivo. Questo tipo di avviso è stato emesso già in diverse occasioni, tra cui più recentemente il 24 luglio e il 7 ottobre.

Una residente di via Luigi Siciliani ha espresso il suo malcontento riguardo a questa situazione. Ha dichiarato che la sua comunità vive un’esperienza insostenibile, con l’acqua disponibile solo per tre o quattro ore al giorno. L’acqua viene fornita solo in orario serale e, a volte, ha colori sgradevoli, costringendo i residenti a farla scorrere a lungo prima di poterla utilizzare.

La donna ha sottolineato il disagio che questa situazione causa nella vita quotidiana, poiché molti servizi domestici dipendono dall’acqua. Inoltre, ha evidenziato la frustrazione generale nei quartieri in cui il servizio idrico è irregolare, come Lido.

Nonostante le lamentele dei cittadini, le risposte degli uffici comunali rimangono le stesse, giustificando le interruzioni come necessarie per mantenere livelli adeguati nei serbatoi. In questo contesto di continui disservizi, la cittadina ha evidenziato come la situazione sia addirittura peggiorata rispetto al passato, chiedendo interventi risolutivi per una problematica che sembra perdurare nel tempo.