Emergenza gatti abbandonati: adozioni e aiuti necessari

Negli ultimi mesi, diverse strutture di accoglienza per gatti a Mantova e Curtatone hanno registrato un significativo aumento di abbandoni. Attualmente, circa 250 felini, tra cui cuccioli e gatti adulti, cercano una nuova famiglia. Questo sovraffollamento è alimentato, in parte, dalle ferie estive, durante le quali molti animali sono stati lasciati al proprio destino.

Erica Coizzi, rappresentante dell’associazione Gattorandagio, ha evidenziato il crescente problema degli abbandoni di gatti adulti, spesso dovuti a separazioni familiari o a presunti problemi di salute, senza adeguata documentazione. Le strutture di accoglienza affrontano difficoltà nel gestire il numero crescente di animali: ogni giorno arrivano gattini e gatti non sterilizzati, che necessitano di cure e sistemazione.

La gestione di un gattile comporta un impegno economico rilevante. Ogni gatto affidato viene microchippato, vaccinato e sterilizzato, il costo di queste procedure supera frequentemente i 150 euro. Le spese continuano a superare le entrate, con un debito veterinario che ha raggiunto i 30.000 euro, oltre a 8.000 euro in bollette arretrate. Nonostante il sostegno fornito dalle adozioni a distanza e dalle donazioni, questo non è sufficiente per coprire le necessità quotidiane, come cibo e forniture per i felini.

Coizzi ha lanciato un appello ai proprietari affinché sterilizzino i propri gatti e rispettino le normative locali, sottolineando che una maggiore responsabilità collettiva potrebbe contribuire a ridurre il numero di abbandoni.