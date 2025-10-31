21.9 C
Emergenza farmaci in Abruzzo: continuità e sfide sanitarie

Da stranotizie
Il direttore generale della Asl, Angelo Palmieri, ha fornito spiegazioni chiare riguardo all’approvvigionamento dei farmaci salvavita in un recente episodio. È rassicurante sapere che la farmacia aziendale aveva il farmaco richiesto, reperendolo da un altro presidio sanitario, e quindi non c’è stata interruzione delle cure.

L’azione della Asl 02 Abruzzo nel cercare di ottimizzare la spesa per le cure specifiche e costose è da apprezzare. Purtroppo, non tutti sembrano avere lo stesso approccio responsabile; alcuni tentano di guadagnare consensi sfruttando situazioni delicate come la salute dei cittadini e le malattie dei pazienti. Francesco Menna, per esempio, non ha dimostrato un intervento informato e propositivo, come si sarebbe aspettato.

Va riconosciuto, invece, lo sforzo quotidiano di Palmieri nel garantire terapie e assistenza adeguate, assicurando una continuità nel servizio. La disponibilità del farmaco in un’altra struttura dimostra che le terapie non sono state interrotte, contrariamente a quanto affermato da alcuni.

La Regione sta lavorando alla realizzazione di un nuovo ospedale, riconoscendo la ristrutturazione necessaria della Asl a Vasto, nonostante la carenza di personale medico. Attualmente, quasi tutti i reparti hanno primari dedicati e sono state effettuate nuove assunzioni di personale infermieristico e operatori socio-sanitari.

È necessario continuare a investire in assunzioni e apparecchiature, rispondendo così all’aumento della domanda di salute. Inoltre, è fondamentale innovare nel digitalizzare i processi di controllo della spesa e nella gestione delle prenotazioni. I progressi fatti dall’ospedale e la fiducia dei cittadini sono significativi, e chi ha contribuito al suo declino non dovrebbe sfruttare la sofferenza dei pazienti per scopi elettorali.

