Emergenza diritti umani in Sudan: focus su al-Fashir

Il Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite ha indetto una sessione d’emergenza per affrontare la situazione critica ad al-Fashir, in Sudan, a seguito di gravi preoccupazioni per le uccisioni di massa verificatesi quando la città è stata conquistata dalle forze paramilitari.

La caduta di al-Fashir, ultimo bastione dell’esercito sudanese nel Darfur, segna un momento cruciale nella guerra civile che da tempo affligge il Paese, permettendo alle Rapid Support Forces di ottenere il controllo di oltre un quarto del territorio nazionale. Dopo la conquista, il gruppo paramilitare ha accettato un cessate il fuoco umanitario, come annunciato recentemente.

La mozione per la sessione è stata sostenuta da oltre 50 Stati, inclusi Regno Unito, Irlanda, Germania, Paesi Bassi e Norvegia. Questo sostegno ha superato la quota richiesta di un terzo dei membri attualmente votanti. La sessione si terrà il 14 novembre, secondo quanto riportato nella nota ufficiale.

Secondo l’Ufficio ONU per i Diritti Umani, durante la conquista di al-Fashir potrebbero essere stati uccisi centinaia di civili e combattenti disarmati. Nonostante le pressioni internazionali, il Sudan, che in passato ha resistito a un controllo esterno sulle violazioni dei diritti umani, sta ancora valutando la propria posizione sulla questione, come ha dichiarato il suo ambasciatore presso le Nazioni Unite, Hassan Hamid Hassan.