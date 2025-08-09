Emergenza cultura in Italia: tra ignoranza e politica scolastica

Negli ultimi anni, la questione dell’istruzione in Italia ha sollevato preoccupazioni importanti. Un recente rapporto del CenSIS ha dipinto un quadro inquietante della società italiana, descrivendola come composta da “sonnambuli” incapaci di reagire a eventi e paure. Questa situazione, secondo gli esperti, è alimentata dalla diffusione di fake news e disinformazione che prosperano grazie a un’ignoranza diffusa.

La formazione scolastica, essenziale per fornire le basi culturali necessarie, è messa in discussione da un certo numero di dati allarmanti sul livello di conoscenze degli italiani. Molte persone confondono nozioni fondamentali: dal riconoscere importanti personaggi storici a semplice matematica. Queste lacune suggeriscono una crisi profonda nel sistema educativo, dove le promesse di un “diritto al successo formativo” fatte negli ultimi decenni non si traducono in una reale preparazione e competenza.

Le informazioni disordinate e spesso errate circolano senza filtraggio, portando a fenomeni quali la diffusione di stereotipi e teorie complottiste, come dimostrato da un numero significativo di italiani che credono in affermazioni senza fondamento. Inoltre, si osserva una chiusura verso il dibattito pubblico e un assente senso di responsabilità civica, evidenziato dall’attività limitata di protesta o partecipazione politica.

Il CenSIS sottolinea inoltre il paradosso di un sistema che, nonostante continui a celebrare alti tassi di diplomati, rivela una carenza di cultura generale allarmante tra gli studenti. I dati parlano chiaro: una buona parte della popolazione ignorerebbe anche nozioni storiche basilari.

La questione solleva interrogativi urgenti sulle politiche educative passate e presenti, richiedendo un riesame profondo delle strategie e degli obiettivi fissati per il futuro del sistema scolastico italiano.