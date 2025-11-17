Emergenza cinghiali a Viterbo: soluzioni dalla Campania

Un’azienda di Pignataro Maggiore è stata scelta dal Comune di Viterbo per gestire l’emergenza cinghiali sul territorio. Dopo un’estate di attesa e una prima gara andata deserta, il nuovo avviso, pubblicato il 21 agosto, ha attratto due operatori economici. Alla fine, la ditta casertana è risultata la più idonea alle necessità del capitolato speciale.

Questa decisione è stata presa a causa di un aumento consistente della popolazione di cinghiali nelle aree urbane e periurbane, che ha causato problemi di sicurezza pubblica e ha aumentato il numero di incidenti stradali. Il piano, autorizzato dalla Regione Lazio, prevede la gestione di circa 150 esemplari di cinghiali.

La ditta si occuperà di posizionare gabbie strategiche, di catturare e ritirare i cinghiali vivi. Solo nei casi strettamente necessari si ricorrerà a telenarcosi e potenziale eutanasia. Il valore complessivo del servizio ammonta a 84mila euro. Questo incarico rappresenta un’importante opportunità per l’azienda, evidenziando l’importanza del controllo faunistico per la sicurezza e la gestione sostenibile dei territori locali.