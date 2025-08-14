35.1 C
Emergenza caldo in Italia e Europa: temperature record e incendi

L’Italia sta vivendo un’ondata di caldo estremo con temperature elevate nelle principali città. Ieri, a Genova e Firenze si sono registrati 45 gradi percepiti, superando anche le temperature di Algeri, Tunisi e Rabat, mentre l’Anticiclone proveniente dal Sahara continua a influenzare il clima del paese. La situazione non riguarda solo l’Italia, ma anche l’Inghilterra e le regioni del Sud Europa, come Spagna e Portogallo, dove si segnalano emergenze per incendi e necessità di evacuazioni in alcune aree tra cui Albania e Grecia.

Il Ministero della Salute ha adottato misure di allerta per il caldo in vista del Ferragosto, spostando l’udienza generale del Papa in Aula Paolo VI a causa delle alte temperature. Attualmente, si registrano 16 bollini rossi in 27 città monitorate, con aree come Bologna, Firenze e Torino sottoposte a condizioni estreme. In generale, l’afa e le temperature sopra i 40 gradi stanno colpendo tutto il paese, tranne alcune eccezioni come Pescara e Catania.

A Milano, le minime notturne hanno sfiorato i 27°C, e ci sono stati picchi di 37°C. Nella Capitale, le temperature si aggirano tra i 23-24°C di notte e i 36-38°C durante il giorno. In Liguria, mentre i pronto soccorso sono monitorati, la popolazione è invitata a rispettare le raccomandazioni per affrontare il caldo.

In parallelo, la Spagna affronta una grave emergenza incendi, con temperature a 44 gradi in diverse province e un uomo morto a causa di un rogo. Anche in Italia, si stimano circa 57mila ettari di boschi e terreni andati a fuoco dall’inizio dell’anno, e la situazione climatica continua a preoccupare per il rischio incendi crescente. In Sardegna, tuttavia, si registrano temporali, causando danni in alcune località.

