Emergenza caldo: come proteggere gli animali domestici

Con l’arrivo delle alte temperature estive, gli animali domestici, in particolare i cani, possono affrontare gravi rischi come disidratazione e colpi di calore. Per sensibilizzare il pubblico, l’Enpa e le autorità invitano a prestare attenzione ai segni di sofferenza e a non lasciare mai gli animali soli al sole.

È fondamentale che i cani abbiano sempre accesso a acqua fresca e a zone d’ombra, sia a casa che all’aperto. Dato che i cani non sudano come gli esseri umani, ma ansimano per regolare la temperatura corporea, è essenziale garantire loro idratazione costante. Inoltre, è consigliabile somministrare il cibo nelle ore più fresche della giornata e limitare le passeggiate nelle ore più calde per evitare sforzi eccessivi.

Un’attenzione particolare va prestata agli animali lasciati incustoditi in auto. Anche con i finestrini aperti, la temperatura interna può superare i 60°C in pochi minuti, rappresentando un grave rischio per la vita del cane. In caso di animali chiusi in auto, è importante contattare le forze dell’ordine e, se necessario, agire solo come ultima risorsa.

È possibile riconoscere i colpi di calore dai sintomi come respiro affannoso e pelle calda. In questi casi, è fondamentale raffreddare l’animale con acqua fresca e contattare immediatamente un veterinario.

Infine, anche gli altri animali domestici, come canarini e roditori, necessitano di protezione dal caldo. Le loro gabbiette non devono essere esposte al sole diretto e gli acquari devono essere posizionati lontano dalle finestre. Anche gli animali selvatici possono beneficiare di gesti di aiuto, come lasciare ciotole d’acqua in giardini e terrazzi.

