Emergenza biodiversità in Europa: animali a rischio estinzione

La natura europea si trova in una situazione critica e le istituzioni stanno prendendo misure urgenti. Oltre 1600 specie animali e vegetali sono minacciate di estinzione nel continente, e il Parlamento europeo ha adottato provvedimenti severi per fronteggiare questa crisi.

I dati sono preoccupanti: 1677 specie su oltre 15 mila in Europa sono classificate come in via d’estinzione, secondo l’Unione internazionale per la conservazione della natura. Questa situazione colpisce profondamente gli ecosistemi acquatici, con quasi il 60% di vongole e lumache e il 40% dei pesci a rischio. Anche le piante, come gli alberi tipici dei parchi europei, si trovano in pericolo, con più della metà delle specie a rischio.

La crisi coinvolge anche gli ambienti terrestri: in campagna, un anfibio su quattro e un rettile su cinque sono minacciati. Tra i mammiferi più a rischio figurano la foca monaca del Mediterraneo, l’orso polare e il visone europeo.

Particolarmente allarmante è la situazione delle api e delle farfalle, la cui scomparsa, sebbene sembri meno probabile, avrebbe effetti devastanti sull’agricoltura e sulla riproduzione delle piante. Dal 2015, 36 specie europee sono già scomparse, inclusi pesci, molluschi e fiori.

In risposta a questa emergenza, nel 2024 sono state introdotte nuove norme obbligatorie per i Paesi dell’Unione, che devono impegnarsi attivamente nella protezione della natura. Ogni Stato dovrà ripristinare gli habitat e tutelare le specie a rischio, con il rischio di sanzioni in caso di inadempienza. La salvaguardia della biodiversità è fondamentale per la vita di tutti, poiché ecosistemi sani assicurano risorse vitali come aria, acqua e cibo.