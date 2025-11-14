Emergenza benessere animale: canili in crisi a Segrate

Maltrattamenti, affidamenti inadeguati, cucciolate domestiche e cani senza proprietario: il canile rifugio della Lega del Cane di Segrate lancia un appello urgente per affrontare la situazione delle razze “difficili”. Gli operatori del canile, tra cui Elisa Cezza, sottolineano la necessità di nuove normative sul benessere animale. Sette progetti di legge sono attualmente in discussione in Parlamento, con la speranza che possano portare a un cambiamento necessario.

Il rifugio si è trasformato in un osservatorio privilegiato di una crisi che va oltre i semplici cani in gabbia. Cezza avverte che non ci si può più limitare ai box, poiché la detenzione di certe razze è in una situazione critica e sta contribuendo a una crisi sociale e di benessere animale.

A breve, il canile accoglierà un cucciolo simile a un dogo argentino, sequestrato per maltrattamento e senza microchip, detenuto in condizioni inaccettabili. Inoltre, arriveranno due terrier di tipo “bull”, ma uno dei proprietari è irreperibile, mentre l’altro ha un microchip irregolare e documenti scaduti. Questi episodi evidenziano un problema diffuso: cani recuperati e proprietari scomparsi, in un contesto di illeciti.

La situazione è stata denunciata per anni, con la sofferenza di alcuni animali documentata in video. Cezza sottolinea che la presentazione di diversi progetti di legge è una chiara indicazione della gravità della questione. Tra i temi affrontati vi è anche la facilità di ottenere certe razze e la riproduzione indiscriminata, che condanna molti animali a una vita di sofferenza, mentre i canili diventano il punto di arrivo di questa negligenza.