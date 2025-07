Emergenza avvelenamento animali: l’appello di Cusano Mutri

Negli ultimi tempi, la questione del benessere degli animali ha assunto un’importanza crescente nelle comunità locali. Recentemente, a Cusano Mutri, i consiglieri comunali del gruppo di opposizione Nuova Cusano hanno lanciato un appello per denunciare un preoccupante fenomeno: l’avvelenamento di animali, sia randagi che domestici.

La denuncia evidenzia come, secondo le segnalazioni dei cittadini, cani e gatti sarebbero stati avvelenati attraverso esche sparse in vari punti del territorio, incluse abitazioni e strade. Mentre alcuni animali sono stati salvati grazie a tempestivi interventi, tanti altri hanno subito esiti tragici.

I consiglieri sottolineano che questa situazione non è solo una questione di tutela degli animali, ma rappresenta un’emergenza sociale. Esprimono preoccupazione per la sicurezza delle persone, in particolare quella dei bambini e dei soggetti vulnerabili, che potrebbero accidentalmente entrare in contatto con le sostanze tossiche.

Si fa inoltre appello ai cittadini affinché segnalino queste violazioni attraverso i canali ufficiali, come i Carabinieri e l’ASL veterinaria, per contribuire a contrastare questo fenomeno. Il gruppo Nuova Cusano manifesta il proprio dispiacere per il comportamento di chi perpetrano tali atti, definendo la loro crudeltà inaccettabile.

Infine, i consiglieri invitano a una maggiore responsabilità e rispetto nei confronti degli animali e della comunità, sottolineando l’importanza di un impegno collettivo per affrontare questa problematica.