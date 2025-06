Gli scienziati avvertono che il riscaldamento dei mari rappresenta una minaccia per gli ecosistemi antartici. I biologi marini stanno analizzando come l’aumento delle temperature oceaniche possa influenzare le specie che dipendono dalle condizioni di congelamento, mettendo in discussione la loro sopravvivenza.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: www.youtube.com