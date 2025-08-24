Emergenza animali a Pordenone: un’estate di salvataggi

Dal primo giugno al 20 agosto, nella provincia di Pordenone, sono stati recuperati 118 cani vaganti e 114 gatti. Tra questi, 37 erano cuccioli e 59 erano feriti. Questi dati evidenziano il lavoro intenso delle squadre veterinarie, con il supporto dell’associazione “Mi fido di te”, attiva da tredici anni e un riferimento per cinquanta comuni.

Con un’ambulanza veterinaria operativa 24 ore su 24, i volontari assistono le forze dell’ordine e i vigili del fuoco in diverse operazioni. Le richieste sono continue, con trenta o quaranta telefonate quotidiane che riguardano recuperi di animali feriti e supporto agli anziani in difficoltà. L’associazione conta su quindici volontari, molti dei quali studenti di veterinaria o tecnici, che operano instancabilmente. Nicola D’Agostino, legale rappresentante, ha sottolineato la necessità di nuovi volontari, soprattutto dopo il Covid, per garantire la continuità del servizio.

Anche se il Comune di Pordenone ha introdotto contributi per le spese veterinarie, ci sono problemi strutturali da affrontare. La gestione delle colonie feline è in difficoltà a causa della mancanza di nuovi referenti, e la microchippatura dei gatti rimane poco diffusa, complicando ulteriormente il recupero degli animali. Si richiede una campagna di sensibilizzazione che promuova la microchippatura e la sterilizzazione.

L’autunno e l’inverno presentano nuove sfide, come i cani spaventati dai botti di Capodanno o le emergenze legate alle condizioni meteorologiche. D’Agostino ha anche espresso il desiderio di avviare un ambulatorio sociale per chi non può permettersi spese veterinarie, un progetto che potrebbe rivelarsi fondamentale per la comunità. Per informazioni o per diventare volontari, è possibile contattare l’associazione al numero 371 399 9036.