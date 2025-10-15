Emergenza animali a Castel d’Azzano dopo esplosione drammatica

L’Ulss 9 Scaligera ha espresso le proprie condoglianze all’Arma dei Carabinieri e ai familiari dei tre militari deceduti nell’esplosione del casolare di Castel d’Azzano, avvenuta durante un intervento congiunto con la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco.

Sei feriti sono stati trasportati all’Ospedale Magalini di Villafranca, dove il personale del Pronto Soccorso ha fornito assistenza immediata e ha effettuato gli accertamenti necessari. Cinque di loro sono stati già dimessi, mentre un agente di Polizia rimane ricoverato e necessita di un intervento ortopedico.

Fin dalle prime ore dopo l’incidente, il Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 9 è intervenuto sul luogo della tragedia, insieme ai veterinari del Servizio di Sanità Animale, allertati dalla Centrale Operativa SUEM per la presenza di una stalla vicino al casolare crollato. Gli operatori stanno gestendo le operazioni di messa in sicurezza e trasferimento degli animali.

L’Azienda sanitaria veronese si è dimostrata pronta e efficace in una situazione di emergenza così grave, dimostrando impegno e capacità di risposta nella gestione della crisi per l’intera comunità.