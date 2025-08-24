26.7 C
Emergenza ambientale a Brindisi: interrogazione a Versalis

Da StraNotizie
Emergenza ambientale a Brindisi: interrogazione a Versalis

Una questione urgente riguarda la salute dei cittadini e il rispetto delle normative ambientali nella città di Brindisi. Un consigliere comunale ha presentato un’interrogazione formale all’Assessore all’Ambiente, Livia Antonucci, per chiedere chiarimenti e interventi tempestivi dopo recenti episodi di emissione di fiamme da parte della Versalis.

Il consigliere sottolinea l’importanza di un confronto trasparente sulle problematiche ambientali che interessano la comunità, auspicando una risposta concreta e rapida da parte delle istituzioni responsabili. L’interrogazione è stata ufficialmente depositata presso il protocollo del Comune, con l’intento di sollecitare azioni adeguate per tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente.

