Emergenza Alluvione: Il Sindaco Lepore Comunica il Rinvio dell’Allerta Meteorologica per Emilia-Romagna e Bologna-Milano

A seguito della recente alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, e in previsione di ulteriori fenomeni meteorologici avversi, la partita di Serie A tra Bologna e Milan, fissata per sabato allo stadio Dall’Ara, è stata rinviata. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha firmato un’ordinanza che giustifica la decisione in relazione alle previsioni meteo sfavorevoli e alle operazioni di ripristino in corso nel quartiere Porto-Saragozza, uno dei più colpiti dall’inondazione del 19 ottobre.

Il rinvio è stato motivato anche dall’eccezionale afflusso di circa 35.000 persone previsto per l’evento sportivo, il che avrebbe complicato ulteriormente la gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico. L’ordinanza del sindaco evidenzia che le intense piogge recenti e le previsioni per i giorni successivi non permettono di garantire un ritorno alla normalità in tempi brevi, creando potenziali rischi per la sicurezza dei cittadini. La Juventus-Milan, pertanto, si sarebbe rivelata impraticabile nelle attuali circostanze.

Tuttavia, la decisione di rinviare la gara ha sollevato polemiche tra le autorità sportive e l’amministrazione bolognese, con la Lega Serie A che ha contestato il sindaco per non aver consultato il Prefetto, e ha dichiarato di non avere emesso un rinvio ufficiale. Anche i club di Bologna e Milan si sono espressi contrari al rinvio, auspicando di giocare la partita. Al momento, la Lega non ha preso una decisione definitiva, la quale dovrebbe arrivare entro venerdì.

Tra le opzioni sul tavolo ci sono la possibilità di giocare la partita a porte chiuse, di spostarla in un campo neutro (con Verona e Como tra le candidate) oppure decidere una sconfitta per 0-3 a tavolino per il Bologna, se lo stadio non fosse disponibile. Nel frattempo, la Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo arancione per la regione, in considerazione delle previsioni di forti piogge e venti, con un’allerta gialla estesa anche ad altre aree d’Italia. Le autorità continuano a monitorare la situazione mentre si intraprendono le necessarie operazioni di recupero post-alluvione.