Emergenza all’aeroporto di Montichiari: aereo bloccato al decollo

Montichiari (Brescia) – Ieri sera, poco prima del tramonto, si è attivata un’emergenza all’aeroporto civile D’Annunzio di Montichiari, dove un velivolo leggero Cessna C172 non è riuscito a decollare a causa di una foratura a uno pneumatico. L’allerta è scattata alle 19:32, causando il dispiegamento di vigili del fuoco, soccorritori del 118 e forze di polizia.

La torre di controllo ha attivato lo stato di “local standby”, con l’invio immediato di mezzi di emergenza, inclusi veicoli antincendio specializzati. L’aereo, con due persone a bordo, ha percorso circa 300 metri sulla pista, fermandosi in sicurezza senza sollevarsi. Fortunatamente, entrambi gli occupanti sono rimasti illesi e non è stato necessario l’intervento dei soccorritori sanitari.

Dopo i controlli di rito, alle 20:50 è stato dichiarato il cessato allarme e l’aeroplano è stato spostato in un’area sicura. Le autorità competenti avvieranno indagini per determinare le cause dell’incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze gravi per le persone coinvolte.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.ilgiorno.it