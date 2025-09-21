Emergenza agricola in Puglia: pappagalli devastano raccolti

I pappagalli verdi stanno causando gravi danni nelle campagne di Terlizzi, Ruvo e Molfetta, attaccando colture e frutteti, e ora si stanno avvicinando a Corato, Bitonto e Giovinazzo.

Antonio Caprio, segretario provinciale Ugl di Bari, avverte che i danni sono ingenti e potrebbero compromettere centinaia di posti di lavoro. Dopo aver colpito ciliegie e pesche, questi uccelli hanno iniziato a danneggiare anche mandorli e melograni. Alcuni agricoltori, per limitare le perdite, sono stati costretti ad abbattere piante sane, il che ha impatti negativi sul loro reddito, sulla produzione e sull’occupazione stagionale.

La maggiore preoccupazione riguarda gli uliveti, fondamentali per l’economia agricola della zona e fonte di lavoro per migliaia di operai stagionali. Caprio avverte che se gli olivi venissero attaccati, si avrebbe un collasso produttivo e sociale. Per affrontare la situazione, propone di richiedere l’intervento della regione per valutare la possibilità di attivare un fondo di solidarietà nazionale.