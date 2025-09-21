22.2 C
Emergenza agricola in Puglia: pappagalli devastano raccolti

Da StraNotizie
NEWS

I pappagalli verdi stanno causando gravi danni nelle campagne di Terlizzi, Ruvo e Molfetta, attaccando colture e frutteti, e ora si stanno avvicinando a Corato, Bitonto e Giovinazzo.

Antonio Caprio, segretario provinciale Ugl di Bari, avverte che i danni sono ingenti e potrebbero compromettere centinaia di posti di lavoro. Dopo aver colpito ciliegie e pesche, questi uccelli hanno iniziato a danneggiare anche mandorli e melograni. Alcuni agricoltori, per limitare le perdite, sono stati costretti ad abbattere piante sane, il che ha impatti negativi sul loro reddito, sulla produzione e sull’occupazione stagionale.

La maggiore preoccupazione riguarda gli uliveti, fondamentali per l’economia agricola della zona e fonte di lavoro per migliaia di operai stagionali. Caprio avverte che se gli olivi venissero attaccati, si avrebbe un collasso produttivo e sociale. Per affrontare la situazione, propone di richiedere l’intervento della regione per valutare la possibilità di attivare un fondo di solidarietà nazionale.

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

