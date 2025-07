Emergenza abbandono: come salvare gli animali in difficoltà

L’abbandono degli animali è un fenomeno che si intensifica soprattutto durante l’estate, portando con sé storie di sofferenza e speranza. Recentemente, a Gioia Tauro, un pit bull di nome Milo è stato salvato da una situazione disperata; legato a una cisterna, versava in condizioni critiche, afflitto da malattie e malnutrizione. La sua fortuna è stata l’intervento di volontari dell’Enpa, che l’hanno portato in un rifugio dell’Emilia-Romagna, dove ora riceve le cure necessarie.

Nei primi sei mesi del 2025, l’Enpa ha registrato oltre 6.300 salvataggi di animali, fra cui 2.550 cani e 3.750 gatti. Le statistiche mostrano che molti degli animali recuperati erano privi di microchip e abbandonati in condizioni miserabili. Le regioni maggiormente colpite da questo triste fenomeno sono Puglia e Calabria, dove si stima il recupero di un cane al giorno in Puglia e tre in Calabria.

Le associazioni per la protezione degli animali stanno intensificando le campagne informative per sensibilizzare il pubblico e ridurre i casi di abbandono. A luglio, l’Enpa ha lanciato un’iniziativa, coinvolgendo 100 piazze in tutta Italia per promuovere la responsabilità verso gli animali. È fondamentale contattare le autorità competenti se si assiste a casi di abbandono o se si trovano animali in difficoltà; è un dovere civile che può salvare molte vite.

L’abbandono è un crimine punito severamente dalla legge, ma nonostante le sanzioni, il numero degli abbandoni continua a crescere. Ogni anno, in Italia si contano decine di migliaia di animali abbandonati, evidenziando la necessità di un impegno continuo e pressante per la loro protezione.