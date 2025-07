Emergenza abbandono animali: i gatti in difficoltà ora arrecano paura

Il mondo degli animali domestici continua ad affrontare sfide significative, specialmente durante i mesi estivi. Nonostante la crescente sensibilizzazione riguardo al benessere degli animali, i dati recenti rivelano una realtà allarmante legata agli abbandoni.

Nel solo mese di giugno, l’Enpa (Ente nazionale per la protezione degli animali) ha soccorso 6.300 animali, tra cui cani e gatti abbandonati, rinvenuti per strada o in campagna. Di questi, 2.550 erano cani, molti dei quali privi di microchip, e 3.750 erano gatti, spesso feriti o in condizioni di abbandono, con una significativa percentuale di cuccioli. Dati preoccupanti riguardano in particolare le regioni del Sud Italia, dove in Puglia si è registrato un salvataggio di un cane al giorno e in Calabria si è arrivati fino a tre.

La situazione emerge in modo emblematico a Manfredonia, dove sono state recuperate due cucciolate, per un totale di 14 cagnolini, in un solo giorno.

Per quanto riguarda i gatti, le colonie feline sono un problema crescente, soprattutto a causa della mancanza di sterilizzazioni e della gestione della situazione, spesso delegata ai volontari. Carla Rocchi, presidente nazionale dell’Enpa, ha evidenziato l’importanza di prendersi cura di queste colonie attraverso azioni responsabili, come la sterilizzazione, piuttosto che limitarsi a nutrirle.

L’abbandono, anche se mascherato da rilascio in ambienti apparentemente più adatti, rimane un atto grave e immorale che richiede un cambiamento culturale significativo nell’approccio verso gli animali.