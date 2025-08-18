Emergenza abbandoni in Italia: il dramma nei canili torinesi

Ogni estate, il problema degli abbandoni di animali aumenta, mettendo a dura prova i canili. Tra questi, il canile gestito dall’ENPA in via Germagnano a Torino si trova ad affrontare molteplici difficoltà, ma anche storie di speranza. Qui, i volontari si dedicano agli animali, molti dei quali non hanno ancora sperimentato l’amore di una famiglia.

Da quando l’area è stata liberata da insediamenti nomadi, la gestione del canile è cambiata notevolmente. In passato, la presenza del campo nomadi aveva ridotto le adozioni e i servizi veterinari. Oggi, la situazione è migliorata e il numero degli associati è aumentato. Tiziana Berno, responsabile del canile, racconta che l’ambulatorio veterinario è diventato un supporto fondamentale per molte famiglie con difficoltà economiche.

Attualmente, il canile ospita circa 90 cani e 15 gatti, e le adozioni seguono un rigoroso processo di verifica. Lo scorso anno sono stati affidati 200 cani e 60 gatti, con un numero minimo di ritorni. Nonostante il periodo estivo, in cui molti animali vengono abbandonati, si consiglia vivamente di microchippare sia i cani che i gatti, per facilitare il loro ritorno a casa.

Le strutture del canile offrono riscaldamento e spazi esterni, ma la vita in gabbia resta difficile, specialmente per gli animali anziani. La realtà di cani come Shrek, Rambo e Bruno, che aspettano da anni di essere adottati, dimostra quanto sia fondamentale adottare anche animali in età avanzata. Le “adozioni del cuore” permettono loro di conoscere l’amore di una famiglia per i loro ultimi anni di vita. I volontari si impegnano affinché ogni animale possa trovare la serenità e il calore di un focolare domestico.