22.4 C
Roma
lunedì – 18 Agosto 2025
Animali

Emergenza abbandoni in Italia: il dramma nei canili torinesi

Da StraNotizie
Emergenza abbandoni in Italia: il dramma nei canili torinesi

Ogni estate, il problema degli abbandoni di animali aumenta, mettendo a dura prova i canili. Tra questi, il canile gestito dall’ENPA in via Germagnano a Torino si trova ad affrontare molteplici difficoltà, ma anche storie di speranza. Qui, i volontari si dedicano agli animali, molti dei quali non hanno ancora sperimentato l’amore di una famiglia.

Da quando l’area è stata liberata da insediamenti nomadi, la gestione del canile è cambiata notevolmente. In passato, la presenza del campo nomadi aveva ridotto le adozioni e i servizi veterinari. Oggi, la situazione è migliorata e il numero degli associati è aumentato. Tiziana Berno, responsabile del canile, racconta che l’ambulatorio veterinario è diventato un supporto fondamentale per molte famiglie con difficoltà economiche.

Attualmente, il canile ospita circa 90 cani e 15 gatti, e le adozioni seguono un rigoroso processo di verifica. Lo scorso anno sono stati affidati 200 cani e 60 gatti, con un numero minimo di ritorni. Nonostante il periodo estivo, in cui molti animali vengono abbandonati, si consiglia vivamente di microchippare sia i cani che i gatti, per facilitare il loro ritorno a casa.

Le strutture del canile offrono riscaldamento e spazi esterni, ma la vita in gabbia resta difficile, specialmente per gli animali anziani. La realtà di cani come Shrek, Rambo e Bruno, che aspettano da anni di essere adottati, dimostra quanto sia fondamentale adottare anche animali in età avanzata. Le “adozioni del cuore” permettono loro di conoscere l’amore di una famiglia per i loro ultimi anni di vita. I volontari si impegnano affinché ogni animale possa trovare la serenità e il calore di un focolare domestico.

Prezzo speciale! Hill's Science Plan No Grain per cani
Articolo precedente
Turismo in Italia: americani e arabi spendono di più
Articolo successivo
Festival Internazionale della Chitarra a Lagonegro
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.