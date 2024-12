Emergenza a Venezia: Aereo da Londra verso l’Egitto atterra per intossicazione di 4 passeggeri

Un volo della British Airways partito da Londra e diretto a Sharm el Sheikh, in Egitto, ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza all’aeroporto Marco Polo di Venezia. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 23 dicembre. Secondo le prime notizie, almeno quattro passeggeri hanno manifestato sintomi di malessere, riconducibili a un’intossicazione che avrebbe colpito la pelle e la gola.

L’aereo ha richiesto un atterraggio di emergenza e ha ricevuto l’autorizzazione dalla torre di controllo di Tessera. L’atterraggio è avvenuto intorno alle 12:33, come confermato dalla società di gestione dell’aeroporto, Save. Le circostanze esatte dell’incidente non sono ancora chiare, ma le autorità stanno indagando per capire la causa dell’intossicazione.

Le informazioni attuali sono frammentarie e si prevede che l’articolo venga aggiornato con ulteriori dettagli non appena disponibili. Nel frattempo, sono state mobilitate tutte le misure di sicurezza necessarie per garantire l’assistenza ai passeggeri colpiti e per chiarire la situazione.

Questo evento ha suscitato preoccupazioni tra i viaggiatori e richieste di aggiornamenti sulle condizioni di salute dei passeggeri interessati. Gli aeroporti, in particolare durante periodi di alta affluenza, devono gestire in modo appropriato tali emergenze per assicurare la sicurezza di tutti.

Resta da vedere se l’intossicazione sia stata causata da fattori legati all’aereo o se vi sia stata una contaminazione esterna. Le indagini delle autorità competenti saranno fondamentali per determinare la causa esatta dell’incidente.

In conclusione, l’incidente ha comportato un atterraggio di emergenza e ha messo in luce l’importanza della pronta reazione a situazioni critiche durante i voli. Ulteriori aggiornamenti seguiranno man mano che emergono nuove informazioni sull’accaduto e sullo stato di salute dei passeggeri coinvolti.