Emerge vince festival a New York

Il sogno di Tinna Hoffmann, ballerina e artista danese che ha scelto Sarzana come sua seconda casa, è diventato realtà. Il suo spettacolo “Emerge”, con la regia e le coreografie di Hoffmann e interpretato da Paris Moon, ha trionfato nella 19ma edizione del prestigioso United Solo Theatre Festival, vincendo lo United Solo Audience Choice Award.

La pièce ha ottenuto questo prestigioso riconoscimento andando in scena al Theatre Row di New York e sbaragliando la rosa ristretta di concorrenti ammessi all’ultima fase della gara.

Hoffmann ha spiegato che lo spettacolo è stato un successo, con il teatro pieno di persone e molti messaggi di apprezzamento per Paris Moon, che ha mostrato una grande vulnerabilità e la capacità di seguire il suo sogno nonostante le difficoltà.

Dopo la standing ovation e gli applausi, molti spettatori hanno fermato Moon per ringraziarla e “Emerge” ha già ricevuto molte richieste per essere riproposto con più attori.

Hoffmann non ha potuto presenziare alla premiazione a causa di problemi con il visto, ma ha seguito tutto online e ha dato le sue direttive via web.

Ha commentato che vincere questa sezione è stato incredibile e che ora si concentra sui tour e sul migliorare ancora “Emerge”.

Inoltre, Hoffmann e suo marito Fabio Modica stanno pianificando un importante evento a Sarzana, dove verranno ospitati molti artisti internazionali.