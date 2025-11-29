Emendamenti alla manovra di bilancio in Friuli Venezia Giulia

La Giunta ha approvato nuovi emendamenti alla manovra di bilancio, che saranno discussi in Aula a partire dal 9 dicembre. Gli emendamenti approvati prevedono risorse per 19 milioni di euro, destinate a sostenere grandi eventi sportivi, iniziative culturali e ambientali.

In particolare, 5,3 milioni di euro saranno stanziati per la promozione del territorio e il sostegno ai grandi eventi sportivi, come il Giro d’Italia Donne 2026 e il campionato italiano di mountain bike Gravel. Un milione di euro sarà inoltre destinato agli investimenti in attrezzature sportive per il Festival olimpico della gioventù europea del 2027.

Sono stati inoltre stanziati 2 milioni di euro per iniziative culturali legate al cinquantennale del terremoto del 1976, che la Regione sta organizzando. Un milione e mezzo di euro saranno destinati ai Comuni per la rigenerazione di piccoli immobili da adibire a sedi culturali, mentre 900 mila euro finanzieranno la valorizzazione del compendio regionale di Villa Manin.

Nel settore ambientale, 3 milioni di euro saranno stanziati per il revamping delle centraline idroelettriche, al fine di migliorarne efficienza e sostenibilità. Ai Comuni che partecipano al progetto sperimentale “Seabin” saranno destinati 150 mila euro per la manutenzione straordinaria dei dispositivi di raccolta delle microplastiche in mare.

Infine, 1,4 milioni di euro sosterranno lo sviluppo della piattaforma del centro smistamento di Cervignano di Rfi, mentre 1 milione di euro sarà riservato ai Comuni impegnati nell’abbattimento delle barriere architettoniche. La legge di Stabilità 2026 potrà contare su risorse complessive pari a 6,518 miliardi di euro.