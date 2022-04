Sono passati ormai dieci anni (era il 2012!) quando in radio ed in tv impazzava Next To Me, tormentone di Emeli Sandé.



Ad oggi l’artista ha venduto più di 19 milioni di singoli e 6 milioni di album ed è fra le più famose cantautrici britanniche. Nel suo curriculum anche 4 Brit Awards.

Da sempre molto riservata in merito alla propria vita privata, questa settimana fra le pagine di Metro ha fatto coming out presentando al mondo la sua nuova fidanzata.

Emeli Sandé fa coming out, chi è la sua nuova fidanzata

Lei si chiama Yoana ed è una musicista, proprio come Emeli.

“Mi ci sono voluti molti anni per trovare la forza di essere me stessa” – ha scritto Emeli Sandé su Twitter – “Ho lottato a lungo per accettarmi come sono. Sono così fortunata ad aver trovato la mia anima gemella Yoana, è una donna così straordinaria! Innamorarmi di lei mi ha dato la forza di cui avevo bisogno! È così bello essere innamorati e mi sento più felice che mai. Sono profondamente toccata da tutti i vostri messaggi di amore e sostegno. Grazie mille per l’accettazione e per i gentili auguri. Sembra che sia stato sollevato un peso enorme, ecco un nuovo inizio nella verità e nella felicità!”.

In precedenza Emeli Sandé è stata sposata con il biologo marino Adam Gouraguine. I due sono convolati a nozze nel settembre del 2012, per poi lasciarsi nel 2014.

Ieri è uscito anche il suo nuovo singolo.