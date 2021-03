LO SVILUPPO integrale di un embrione al di fuori dell’utero – ovvero la possibilità di gravidanze esterne al corpo materno – non è più soltanto fantascienza, ma una possibilità che oggi appare più concreta. In Israele, al Weizmann Institute of Science è stato raggiunto un risultato senza precedenti: embrioni di topo, estratti dal ventre materno dopo cinque giorni di sviluppo, quando erano solo un mucchietto di cellule, hanno superato l’undicesimo giorno di vita in un grembo artificiale progettato apposta per rifornire l’embrione di nutrienti e ossigeno, sviluppando in questo nuovo ambiente tutti i tessuti e gli organi necessari alla vita adulta.

L’utero artificiale, descritto in uno studio pubblicato su Nature dal genetista Jacob Hanna del Weizmann Institute, è un apparecchio che fornisce – variandole in modo calibrato a seconda della fase nello sviluppo dell’embrione – le concentrazioni di glucosio, vitamine, siero, ossigeno e Co2 più adatte alla differenziazione e formazione dei tessuti e degli organi. Fornendo quindi all’embrione tutto quanto serve perché questo possa portare avanti il suo mirabile programma genetico senza intoppi. Perlomeno fino al giorno 11,5 di vita, momento nel quale l’embrione di topo è ormai troppo grande per potersi nutrire solo attraverso il liquido nutriente, e quindi non riesce a sopravvivere nel grembo artificiale perché alla placenta che si è formata non può arrivare il ricco sangue materno che invece è presente nell’utero.

Comunque, la possibilità di studiare per un periodo così lungo il modo in cui le cellule staminali dell’embrione si differenziano è inedita e preziosa, perché offre nuove speranze di intervenire sui difetti dello sviluppo per correggerli per tempo. Aprendo anche la strada a prospettive che sono sia rivoluzionarie che bioeticamente controverse, come l’idea degli embrioni artificiali, che non si formano – come è sempre successo da quando esiste la vita sulla Terra – grazie all’unione tra i gameti, ma potrebbero essere prodotti assemblando in modo opportuno cellule prese dalla pelle e trasformate in staminali.

Professor Hanna, come avete raggiunto questo risultato?

“Ci sono voluti sette anni di lavoro e molta pazienza. E siamo stati fortunati ad avere fondi da donatori privati: è solo questo che ci ha permesso di portare avanti un progetto “infinanziabile” come questo, perché ad alto rischio di fallimento. La prima cosa che abbiamo capito è che ci serviva un dispositivo elettronico di controllo per la somministrazione dei nutrienti e dell’ossigeno: una specie di “macchina di ventilazione” anche se non è per i polmoni, ma per l’ambiente circostante all’embrione. Poi abbiamo dovuto capire quali sono i livelli giusti di ossigeno, di temperatura, di pressione per ciascuna delle diverse fasi di sviluppo: ad esempio in un certo momento serve una concentrazione di ossigeno al 13%, in un altro al 20% e così via. E abbiamo provato diversi tipi di incubatori, chiedendoci: l’embrione crescerà meglio in condizioni statiche, o dinamiche?”

E così avete capito che il “grembo artificiale” ideale è una struttura rotante…

“La rotazione impedisce all’embrione di aderire alle pareti di vetro della provetta in cui è contenuto: perché se l’embrione invece di rimanere a galleggiare nel liquido di coltura aderisce al vetro, svilupperà delle deformità. Dopo moltissimi tentativi siamo riusciti a far sì che l’embrione sopravviva per oltre sei giorni interamente in questo macchinario, nella fase più importante che è quella della differenziazione degli organi. Abbiamo poi confrontato questi embrioni con quelli cresciuti normalmente nell’utero e non abbiamo trovato differenze. L’embrione non supera gli 11,5 giorni di vita per la mancanza del sangue materno: il prossimo passo, per noi, sarà trovare il modo di facilitare una trasfusione di sangue attraverso la placenta dell’embrione, per continuarne lo sviluppo per più giorni nel grembo artificiale”.

Come riuscite a evitare che l’embrione abbia dei difetti o delle deformità?

“Enfatizzando le proprietà di auto-organizzazione dell’embrione. Voglio dire: cercando di interferire il meno possibile con l’embrione mentre mette in atto il suo programma genetico. Dobbiamo giusto fornire i nutrienti e l’ambiente giusto, e lasciare che l’embrione faccia il suo lavoro”.

Quali prospettive si aprono per la medicina, grazie al vostro risultato?

“Come lei sa, con le cellule staminali pluripotenti indotte possiamo prendere una cellula della pelle di un adulto, trasformarla in staminale e poi indurla a differenziarsi in una cellula di un qualsiasi tessuto così da poterla poi trapiantare. Ma oggi siamo limitati nella nostra capacità di guidare con efficacia la differenziazione delle cellule: gli scienziati, in questo, cercano di imitare l’embrione. Senza riuscirci completamente. Ma visto che l’embrione, appunto, è più abile degli scienziati nel guidare la differenziazione delle sue cellule staminali, perché non lasciar fare questo lavoro di differenziazione all’embrione stesso? Con il nostro approccio questa strada diventa più percorribile”.

Ci può fare un esempio?

“Se una persona necessita del trapianto di un organo, un giorno potremo prendere cellule della sua pelle, trasformarle in staminali, raggrupparne quante ne servono per avere un “embrione sintetico”, far sì che questo (proprio perché gli embrioni sono più abili di noi scienziati nel differenziare) inizi a differenziare le sue cellule nei vari organi e poi far sviluppare nell’ambiente opportuno l’organo che serve al paziente. Senza rischio di rigetto perché sarà un organo ottenuto a partire da cellule del paziente stesso. Ovviamente questo pone il problema bioetico degli embrioni artificiali, e quindi si dovrà discutere a lungo di queste possibilità”.

Quali sono le prospettive per lo sviluppo di embrioni umani al di fuori del grembo materno?

“È troppo presto per dirlo, anche se il nostro studio apre una strada interessante. Ad oggi esistono linee guida internazionali che limitano a 14 giorni lo sviluppo di embrioni umani per scopi di ricerca (come la ricerca sulle anomalie dello sviluppo). Ma sembra probabile che in maggio la ISSCR (International Society for Stem Cell Research) e altri organi possano estendere questo limite. Per molti esperimenti importantissimi, sarebbe utile avere 7 o magari 14 giorni in più. Perché ciò ci permetterebbe di studiare nel nostro ambiente artificiale (dove il modo in cui le cellule si differenziano è visibilissimo e quindi perfettamente studiabile, a differenza dell’utero naturale) proprio le fasi più critiche nella formazione degli organi, quelle in cui avviene la maggior parte dei difetti dello sviluppo. Poi, certo, esistono nazioni in cui le leggi vietano il superamento dei 14 giorni. E altre nazioni – come Stati Uniti, Regno Unito, Svezia e Israele – dove non c’è una legge in materia, ma lo sviluppo dell’embrione oltre i 14 giorni ai fini di ricerca è sconsigliato dai comitati bioetici. Vedremo se qualcosa cambierà”.