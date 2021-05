“Lavoro, lavoro, lavoro. No ai licenziamenti, 400 posti a rischio”. Tra urla, fischi e cori i lavoratori della ex Embraco di Riva di Chieri arrivano in piazza Castello a Torino poco prima della partenza del Giro d’Italia per un presidio organizzato da Fim, Fiom, Uilm e Uglm Torino. Sono una cinquantina, in mano striscioni e soprattutto le lettere di licenziamento che sono arrivate nei giorni scorsi e sono datate 30 aprile, ma che saranno effettive dal 23 luglio quando ci sarà la scadenza degli ammortizzatori sociali.

Il presidio è stato annunciato nei giorni scorsi per chiedere un incontro urgente al Mise, richiesta già inviata alle segreterie nazionali delle organizzazioni metalmeccaniche. Con l’occasione del Giro tornano a ribadirlo sperando che “qualcosa si muova, stanno chiudendo fabbriche e noi pensiamo alle bici. Tutti ci devono vedere. Draghi – gridano – dove sei?”.

In particolare lamentano la mancanza di interventi da parte del governo, in vista della scadenza della cassa integrazione che scadrà appunto il 22 luglio e dal giorno successivo i 400 lavoratori saranno licenziati. “Vogliamo Italcomp”, riferendosi al progetto che allungando i tempi potrebbe decollare.