La produzione di sei milioni di motori per frigoriferi che verranno assemblati nello stabilimento dell’Acc di Mel, in provincia di Belluno. A partire dal 2022 con l’obiettivo di mantenere il perimetro occupazionale dell’ex Embraco di Riva di Chieri. Due realtà produttive unite da una vocazione comune e da una crisi profonda: Embraco lo stabilimento con 400 dipendenti che con l’addio di Whirlpool nel 2017 ha imboccato la strada dell’agonia, Acc di Mel, in provincia di Belluno, un’azienda storica del territorio – era la Zanussi Elettromeccanica – rilevata con il passare del tempo da una realtà straniera, la Wanbao che produce compressori per frigoriferi.

Anche in Veneto il matrimonio era entrato in crisi e Acc è al momento in amministrazione straordinaria. Insieme a Embraco e con l’ingresso di Invitalia per un massimo di 10 milioni di euro, dovrebbe diventare il polo italiano del compressore per frigoriferi. Il governo prova così a risolvere due crisi in un colpo con il decreto Rilancio. Anche le regioni Piemonte e Veneto potranno essere della partita ma il 30 per cento delle quote spetterà ai privati.

“La compagine azionaria della newco che avrà il compito di realizzare il polo Embraco-Acc sarà a maggioranza privata ha detto la sottosegretaria al Mise, Alessandra Todde – Ne faranno parte il ministero e Invitalia in particolare che è il soggetto attuatore del fondo, e un pool di investitori privati che possano garantire la resilienza della filiera. Stiamo cercando interlocutori industriali che possano entrare in questo progetto”.

“Siamo molto ottimisti e soddisfatti per aver trovato in poche settimane un percorso comune verso al soluzione sia una crisi grave che perdura da ormai quattro anni – ha aggiunto Todde – il Covid sta imponendo una revisione delle filiere e c’è grande richiesta di player europei da parte dei grandi produttori del freddo”.

Todde ha incontrato questa mattina i lavoratori della ex Embraco, in presidio fuori dalla Prefettura, dove è convocato il tavolo per illustrare il piano messo a punto da governo e Invitalia. Todde ha detto che ha lavorato duramente per arrivare a questa soluzione e che conosce bene le difficoltà dei lavoratori della ex Embraco avendo seguito questa vertenza per tutto l’anno. Poi è cominciato l’incontro con la sindaca Chiara Appendino, il commissario di Acc, Maurizio Castro, il governatore Alberto Cirio e il vescovo di Torino monsignor Cesare Nosiglia, che negli ultimi mesi si è speso moltissimo sia per i lavoratori dell’ex Embraco sia per la più generale emergenza lavoro a Torino.

“Accogliamo con favore l’apertura di un tavolo che finalmente parla di politiche industriali e di investimenti pubblici e privati. Sono anni che i lavoratori ex Embraco aspettano un vero progetto di reindustrializzazione”. Così Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom e responsabile elettrodomestico, Ugo Bolognesi per la Fiom Torino, e Stefano Bona, segretario generale Fiom Belluno, commentano la nascita di un polo nazionale per la produzione di 6 milioni di compressori per frigoriferi che si avvarrà degli stabilimenti ex Embraco di Riva di Chieri e Wanbao di Mel in provincia di Belluno.

“Attraverso la sinergia tra pubblico e privato si costruiscono delle soluzioni concrete per le crisi industriali e per garantire un futuro alle lavoratrici e ai lavoratori”, aggiungono Tibaldi, Bolognesi e Bona che chiedono al governo “di confermare che partirà da subito un tavolo di confronto nazionale che dovrà garantire i livelli occupazionali per tutti i lavoratori di Riva di Chieri e di Belluno. E’ necessario assicurare la copertura della cassa integrazione per i lavoratori di Torino fino all’avvio dell’attività, che dovrebbe avvenire a gennaio prossimo, ed integrare gli ammortizzatori sociali con la formazione e il salario. La regia pubblica e privata per la risoluzione delle vertenze deve diventare un modello da utilizzare anche per altre crisi industriali. L’ingresso dello Stato a garanzia dei livelli occupazionali deve diventare un metodo per attuare processi di reindustrailizzazione efficaci”.