Quando Maria ha rivelato la presenza di Emanuele Filiberto di Savoia nella giuria di Amici 20 è scoppiata una grossa polemica. Il nipote di Umberto II è stato accusato di non avere le competenze per poter giudicare degli artisti. Dalle pagine del settimanale Chi il nuovo giudice di Amici ha risposto a quelli che l’hanno attaccato nell’ultimo mese.

“Cosa ci faccio io lì in messo? Mah, io sono super partes come sempre. E poi, comunque, ho una grande passione per la musica. In passato ho avuto la fortuna di poter frequentare miti come David Bowie e Jhonny Hallyday, che era quasi mio fratello, ho anche scritto un album. Forse ho una frequentazione più internazionale, ma penso che una visione alternativa possa aggiungere qualcosa al programma.

Il nostro compito non è quello di criticare, ma di giudicare. E credo, giudicare la singola esibizione. Anche se abbiamo dei talenti preferiti. Lasciamo indietro i nostri gusti e valutiamo quello che vediamo anche in base al nostro background. Tra di noi non parliamo mai né delle esibizioni, né delle puntate, né dei concorrenti. Parliamo di tutt’altro. Parliamo di donne. Stash veramente mi parla solo di sua glia e della sua compagna”.