Emanuele Filiberto e Adriana Abascal, crisi Italia

Nella vita sentimentale di Emanuele Filiberto di Savoia è emerso un nuovo colpo di scena. Le sue vicende di cuore continuano a suscitare grande curiosità a causa della loro complessità. Recentemente, è stato fotografato con l’ex Miss Messico Adriana Abascal, nonostante si pensasse che fosse ancora in coppia con Clotilde Courau. Tuttavia, quando sono state pubblicate le foto, Filiberto ha spiegato che il suo matrimonio era già finito da mesi, senza aver reso pubblica la notizia. Successivamente, ha iniziato una relazione con Abascal, ma sembra che anche questa sia già giunta al termine.

Adriana Abascal ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Instagram annunciando la rottura, per poi cancellarlo dopo pochi minuti. Tuttavia, molti avevano già visto il post, che recitava: “Condivido, con il cuore pesante, che, come a volte deve accadere, il nostro viaggio insieme è giunto al termine. I prossimi capitoli rimangono non scritti, delicatamente sospesi tra ciò che è stato e ciò che potrebbe accadere”.

Lo staff di Abascal ha dichiarato che non si tratta di una rottura definitiva, ma piuttosto di un momento di riflessione, con possibilità di riconciliazione. Tuttavia, secondo quanto riportato da Novella 2000, Emanuele Filiberto avrebbe confidato agli amici che considera chiuso il rapporto con la modella e si è concentrato sui suoi impegni professionali. Le cause della rottura non sarebbero da attribuire a un evento specifico, ma piuttosto alla perdita di sintonia tra i due.

L’ultima volta che i due sono stati visti in pubblico è stata a metà novembre a Firenze, durante alcuni eventi legati alla Consulta dei Senatori del Regno e agli Ordini Dinastici di Casa Savoia. Da allora, sono scomparsi dalla cronaca rosa fino alle recenti ore, quando Abascal ha annunciato la rottura, salvo poi eliminarlo.