Emanuele Filiberto chiarisce la sua nuova vita sentimentale

Emanuele Filiberto di Savoia ha chiarito la sua situazione attuale con la nuova compagna, Adriana Abascal, e l’ex moglie Clotilde Courau. In un’intervista al Corriere della Sera, ha rivelato di aver commesso degli errori nella gestione della separazione e ha ammesso di aver tradito Clotilde. Negli ultimi mesi, molti hanno espresso sorpresa nel vederlo in una nuova relazione, nonostante fosse ufficialmente ancora sposato. Emanuele ha spiegato che, in realtà, da tempo si era lasciato con Courau, ma quest’ultima ha scoperto della nuova relazione non da lui, ma attraverso la stampa, una situazione non ideale.

Parlando della separazione, Emanuele ha detto di non essere più una coppia con Clotilde da diverso tempo e ha spiegato perché non ha reso pubblica la rottura: “Non riguarda nessuno. Siamo riservati. Non sei obbligato a dirlo al pubblico”. Tuttavia, ha ammesso che i rapporti tra i due dopo la separazione non sono stati facili, poiché non ha informato Clotilde della sua relazione con Abascal.

Emanuele ha sottolineato di aver sbagliato a non parlarle subito di Adriana e ha consigliato a chi legge di non commettere lo stesso errore. Ha lasciato intendere di aver tradito Clotilde, affermando: “I tradimenti succedono. A volte rafforzano”.

Per quanto riguarda la sua relazione con Adriana, l’ha conosciuta grazie a amici comuni e ha descritto una “scintilla” durante una cena. Hanno trascorso l’estate insieme e, sebbene lei viva in Francia per lavoro, si vedono spesso. Infine, Emanuele ha parlato del suo ruolo di padre, ammettendo di essere piuttosto permissivo, il che ha portato a qualche sgridata da parte di Clotilde.