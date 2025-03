Emanuele contro Lorenzo e Shaila: “Insicuri e infantili, una ship con lei? Neanche fosse stata l’unica”

Nella puntata di ieri del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha confrontato Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta su una conversazione avvenuta senza microfono lo scorso gennaio. Lorenzo avrebbe chiesto a Shaila di dare una chance a Emanuele Fiori, per fargli avere un po’ di speranza. Shaila ha rivelato le parole di Lorenzo: “Non vuoi provare a dare una speranza a Lele? Magari provarci almeno per una settimana?” Inizialmente, Lorenzo e Shaila sono stati colti di sorpresa, negando poi l’accaduto e fornendo scuse poco credibili. Signorini ha concluso: “Forse è l’unica risposta che potete dare senza perdere la faccia, ma la faccia l’avete già persa.”

Emanuele Fiori, assente in studio per motivi lavorativi, ha deciso di rispondere via social al video della puntata. Ha ringraziato Lorenzo per la “solidarietà maschile,” ma ha affermato di non aver bisogno di speranza da nessuno, tantomeno da due persone che ritiene insicure e infantili. Ha ribadito che non avrebbe creato alcuna “ship” con Shaila neanche se fosse stata l’unica concorrente della casa, invitando Lorenzo e Shaila a riflettere sulle proprie dinamiche. La sua dichiarazione ha suscitato interesse su come reagiranno Lorenzo e Shaila nella prossima puntata, visto che si trovano ora di fronte all’accusa di Signorini e alle parole di Emanuele.