Emanuela Tittocchia al settimanale DiTutto ha rilasciato un’intervista senza peli sulla lingua in merito alla sua recente partecipazione a L’Isola dei Famosi.

L’ex naufraga, a domanda diretta, ha svelato dove fanno i bisogni i naufraghi in Honduras, non risparmiando dettagli:

“Dove si fanno i bisogni a L’Isola dei Famosi? In un secchio molto alto e molto largo posto in bilico, su una salita, obliquo, coperto con delle palme secche: è stata veramente ardua. Un giorno ho sentito Rosaria Cannavò urlare dalla disperazione per la scomodità – ha proseguito Emanuela Tittocchia – inoltre, si sa, il riso e il cocco sono astringenti, la produzione ci aiutava, ci dava delle pillole. Anche a noi è successo quello che è capitato in Spagna, a Supervivientes: molti naufraghi sono dovuti ricorrere ai clisteri, solo che noi li facevamo al chiuso, nella capanna. Gianmarco Onestini, invece, nella versione spagnola dell’Isola, l’ha fatto in diretta scandalizzando tutti”.

L’attrice ovviamente non ha fatto i nomi, ma questa storia dei clisteri a L’Isola dei Famosi è cosa nota. Vi ricordate Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta, sì?

Intervistata da Casa Chi, come ripreso dal portale BlogTivvu.com, Rosa Perrotta ha così commentato il suo clistere e quello di Onestini. Insomma, parliamo di argomenti elevati oggi.

“Il clistere? Non è una bella roba da vivere, so in primis cosa si prova in quelle circostanze. Non è piacevole viverle quelle robe, vederle poi spiattellate così, lo trovo veramente brutto, di pessimo gusto ed ai limiti della decenza. Io sarei impazzita se avessero fatto una roba del genere con me. Me l’ha fatto un concorrente, è stata secondo me poco carina ma è stata ripagata secondo me allo stesso modo perché poi eravamo in nomination e abbandonò di lì a pochissimo l’Isola Nadia, quindi… anche l’Italia non ha apprezzato questa ‘carineria’, questo gesto un po’ così ‘raffinato’… Lo ha usato contro di me in maniera becera tra l’altro“.