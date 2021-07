Emanuela Tittocchia qualche settimana fa ha rilasciato una lunga intervista a DiTutto dove ha parlato sia dei problemi di intestino dei suoi ex compagni d’avventura, sia delle scomodità della vita da naufrago. Scomodità spesso raccontate dai diretti interessati, ma mai realmente viste da noi telespettatori.

“Lavarsi? Difficilissimo. L’acqua dolce era solo per bere, avevamo un po’ di shampoo da dividerci in 12, ci lavavamo con l’acqua del mare, ma in quelle condizioni ti sentivi sempre sporco, non a proprio agio. Per i nostri indumenti usavamo sabbia e cenere. Anche per cucinare usavamo l’acqua del mare […] non c’era nessun tipo di condimento né olio né sale, avevamo solo 50 grammi di riso a cena, 50 grammi di riso a pranzo. E poi cocchi, pesci quando si era fortunati, lumaconi, cactus e fruttini simili a delle mandorle”.