Prima di Miriana Trevisan, nella vita di Biagio D’Anelli c’era Emanuela Tittocchia. Dopo la fine della loro relazione i due non sono rimasti in buoni rapporti e sono stati spesso nei programmi di Barbara d’Urso a rinfacciarsi qualsiasi cosa.

L’ex naufraga qualche giorno fa dalle pagine di Nuovo Tv ha anche messo in guardia Miriana Trevisan: “Stai lontana da Biagio perché lui usa le persone per arrivare ai suoi risultati. Ho il dovere di salvarti. Lui non fa quello che sente nel cuore, ma quello che gli serve. Ti fa credere ciò che vuole“.

Ieri Emanuela Tittocchia ha rivisto Biagio a Pomeriggio 5 e si è scagliata contro di lui dandogli del falso opportunista: “Usa le persone, sia in amicizia, che nei rapporti sentimentali. Lui è bugiardo su tutto, anche sul rapporto con Miriana. Tu devi smetterla di prenderla in giro, finiscila di usarla! Tu sei talmente bravo che sei andato da lei e le hai fatto credere questa favola. Ora scrive le lettere di San Valentino a Miriana. Con me un San Valentino si era riavvicinato e poi ha portato Flavia Vento a fare un’uscita romantica con le telecamere“.

La Tittocchia ha anche ricordato che oltre alla Vento, Biagio ha avuto una ‘chimica artistica’ anche con un’altra signora dei salotti di Barbara d’Urso: “Stai zitto che sei uscito con Flavia Vento e poi hai baciato anche Lucia Bramieri“.

“Come hai preso in giro tutte le altre prima di lei! Mi dispiace molto per Miriana, perché mi è stata vicina in un momento molto complicato e in cui stavo vivendo un amore difficile.

Quando Biagio ha saputo che avrei partecipato all’Isola dei Famosi mi ha mandato dei bei messaggi, si è molto riavvicinato a me. Ha chiamato anche mia mamma… ha cercato in tutti i modi di starmi vicino. Che cosa cercava di fare al tempo? È riuscito a manipolarmi anche in quell’occasione perché voleva che io dessi il suo numero agli autori dell’Isola per venire in studio a difendermi.

Quando sono uscita dall’Isola, Biagio è sparito! L’ho chiamato e non mi ha risposto, come se io non esistessi più perché io non servivo più Lui fa quello che gli serve per emergere. Cosa che ha fatto anche con l’altra sua ex Silvana Curcio. Silvana non serve più? E lui è sparito allora. Ora serve Miriana perché grazie a questa storia stai a galla! Mi dispiace perché stai usando Miriana perché non se lo merita”.