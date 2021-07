Emanuela Tittocchia questa settimana ha rilasciato un’intervista al settimanale Stop ed ha parlato de L’Isola dei Famosi. Esperienza che l’attrice rifarebbe, nonostante le scomodità ed i mosquitos.

“La gente pensa che la vita che vedono in tv non sia quella, invece è così davvero come appare: si vive con 25 grammi di riso al giorno e cocco. […] Ci sono i cameraman e gli autori che girano di continuo, ma credetemi non ti rivolgono assolutamente la parola perché il gioco è proprio improntato sulla sopravvivenza”.

E ancora:

Questa non è la prima volta che l’attrice rivela curiosità e dettagli sulla sua esperienza a L’Isola dei Famosi. Lo ha fatto anche un paio di settimane fa fra le pagine di DiTutto.

“Dove si fanno i bisogni a L’Isola dei Famosi? In un secchio molto alto e molto largo posto in bilico, su una salita, obliquo, coperto con delle palme secche: è stata veramente ardua. Un giorno ho sentito Rosaria Cannavò urlare dalla disperazione per la scomodità – ha proseguito Emanuela Tittocchia – inoltre, si sa, il riso e il cocco sono astringenti, la produzione ci aiutava, ci dava delle pillole. Anche a noi è successo quello che è capitato in Spagna, a Supervivientes: molti naufraghi sono dovuti ricorrere ai clisteri, solo che noi li facevamo al chiuso, nella capanna. Gianmarco Onestini, invece, nella versione spagnola dell’Isola, l’ha fatto in diretta scandalizzando tutti”.