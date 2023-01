Emanuela Orlandi, Fedez: "E' in cielo? Forse fa la pilota" – Video

Non si placano le polemiche su Fedez e il caso di Emanuela Orlandi. Dopo la bufera per l’infelice risata sulla scomparsa della giovane, durante la puntata di ‘Muschio Selvaggio’ in cui era ospite il giornalista Gianluigi Nuzzi, il rapper si è reso protagonista di un’altra uscita infelice. Nel corso della chiacchierata, nella quale Nuzzi raccontava alcuni dettagli essendosi occupato moltissimo della vicenda, Fedez ha riportato una frase che Papa Francesco avrebbe detto al fratello Pietro durante un loro incontro: “Emanuela è in cielo”, ha detto il pontefice. “Forse fa la pilota”, ha osservato il rapper, raggelando Nuzzi.