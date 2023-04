Emanuela Fuin: la mamma dei Tavassi ha litigato con due vipponi in studio

Emanuela Fuin – la mamma dei Tavassi – si è conquistata un posto nel cast dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip e non solo perché ha lavorato in tv con Arbore, Frassica e Montesano ma perché durante la finale di ieri sera è riuscita a litigare pure con il pacatissimo George Ciupilan.

A raccontarlo è stata proprio la signora Fuin durante una diretta Instagram della figlia: “George è andato ad abbracciare Edoardo, gli ho detto no! Gli ho detto che deve andare a ca***re. Con tutto quello che scrive. Poi ‘Tavassone è un simpaticone che vorrei morisse ammazzato’. No!“. Guendalina Tavassi, ironizzando, ha poi detto che sua madre ha anche litigato con Charlie Gnocchi: “Mia mamma sta litigando con Charlie Gnocchi! Noi non portiamo rancore. Mia madre sta litigando con tutti, lei è venuta solo per questo!“.

Emanuela Fuin prima della puntata polemica con lo staff del Grande Fratello

Emanuela Fuin prima della finale se l’è presa anche con il GF Vip, che non avrebbe inserito nessuna foto di Edoardo Tavassi in un collage sui finalisti: “Vi siete dimenticati che c’è Tavassi in finale? O non avevate una foto con lui? Ovviamente si sono dimenticati di mettere Edoardo nelle foto dei finalisti. Manca solo lui. Fino alla fine! Li dovrebbero mettere sempre tutti“.

Nel collage incriminato effettivamente ci sono due foto di Nikita, due di Giaele, una di Alberto, una di Milena, una di Oriana e una di Micol. Spazio anche per Signorini e Giulia Salemi ma neanche un angolino riservato al buon Tavassi.

