Emanuela Fuin contro il GF e Antonella Fiordelisi: la mamma di Tavassi sbotta

Proprio come i figli Edoardo e Guendalina Tavassi, anche Emanuela Fuin non ha peli sulla lingua e non si fa problemi a dire quello che pensa. La mamma del gieffino in questi giorni ha lanciato frecciatine al GF Vip ed ha anche replicato ad un tweet di Antonella Fiordelisi.

L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha scritto: “Avrò anche i modi sbagliati, ma non mi sono mai sbagliata“. Il tweet è stato pubblicato poche ore dopo che è scoppiata una polemica per delle parole che Tavassi ha riservato a Micol Incorvaia durante una litigata. Al post della dottoressa, Emanuela Fuin ha risposto con una perla: “Chi crede di non sbagliare mai, nuota nel mare dei suoi errori“.

La donna se l’è presa anche con il GF Vip, che non avrebbe inserito nessuna foto di Edoardo Tavassi in un collage sui finalisti: “Vi siete dimenticati che c’è Tavassi in finale? O non avevate una foto con lui? Ovviamente si sono dimenticati di mettere Edoardo nelle foto dei finalisti. Manca solo lui. Fino alla fine! Li dovrebbero mettere sempre tutti“.

Dopo queste uscite direi che gli autori dovrebbero prendere seriamente in considerazione Emanuela per il GF Vip 8!

Qui per ricordarvi che DOMANI è il grande giorno 😍💫 La Finale di #GFVIP ci aspetta in prima serata su #Canale5 e live su @MedInfinityIT! pic.twitter.com/3Gp4RYJbEp — Grande Fratello (@GrandeFratello) April 2, 2023

Emanuela Fuin contro Antonella Fiordelisi: “Lei lo allontana dagli amici”.

La stilettata sotto al tweet di Antonella Fiordelisi non stupisce, Emanuela Fuin qualche settimana fa al GF Vip Party ha criticato l’ex gieffina.