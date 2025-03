Emanuela Folliero: “Ho sorpreso il mio ex con una donna trans”

Nell’ultima puntata de “La Volta Buona”, Caterina Balivo ha intervistato Emanuela Folliero, la quale ha condiviso esperienze della sua vita sentimentale, incluso un tradimento subito da un ex. Emanuela non ha rivelato il nome del suo ex, raccontando di averlo sorpreso mentre si baciava con una bionda in auto. Avvicinatasi, ha scoperto che il nome della ragazza era Alejandro, una persona trans, come confermato dalla stessa Folliero, pur richiedendo attenzione nelle parole usate.

In seguito, Emanuela ha parlato della sua storia con Stefano D’Orazio, sottolineando che tra loro c’era solo amicizia e bellezza. Racconta come si siano lasciati in modo sereno, facendo un brindisi insieme agli amici, consapevoli che il loro legame fosse più basato sull’amicizia che su una relazione romantica. Emanuela ha evidenziato che sia la moglie di D’Orazio che lei hanno mantenuto un buon rapporto, partecipando ai rispettivi matrimoni e fondando una vera amicizia.

Definendo il loro legame come puro e sincero, ha precisato che non ci sono stati tradimenti o conflitti, proprio il contrario delle esperienze negative vissute in altre relazioni, che possono lasciare un senso di disagio e inadeguatezza. Con Stefano, tuttavia, l’addio è stato pacifico e condiviso, permettendo loro di rimanere legati da un affetto duraturo e profondo. Emanuela ha concluso esprimendo solo “cose molto belle” riguardo al loro rapporto, sottolineando l’importanza di un amore caratterizzato da rispetto reciproco.