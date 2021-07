Emanuela Fanelli nella seconda edizione di Una Pezza Di Lundini ha dato vita ad una falsa fiction Rai dal titolo “Simonetta – La Truccatrice di Anna Magnani” che col passare delle puntate è diventata così vera che la stessa Rai ne ha dovuto prendere le distanze.

Interrogata in merito al Giffoni Film Festival, Emanuela Fanelli ha così commentato:

“Per il finto film A Piedi Scarzi, ci sono stati vari giornalisti ma una in particolare che mi ha chiesto proprio l’accredito per l’anteprima col cast! Poi quando le ho spiegato che era tutto finto, mi ha risposto: “Ah, peccato. Ho riso tanto”. Quindi non ho capito tanto questo fraintendimento… Con Simonetta – La Truccatrice di Anna Magnani, nel primo trailer c’erano proprio i loghi della Rai che ci avevano dato ma poi ce li hanno tolti! Si può dire? Beh oramai l’ho detto… Ce li hanno tolti perché anche qui temevano in un fraintendimento perché alcune persone hanno iniziato a pensare che fosse una vera fiction” – si legge su BlogTvItaliana.it – “Che per me è complimento bellissimo perché a me piace fare le parodie ma farle in maniera verosimigliante, senza caricarla troppo con la recitazione. Farla bene…”