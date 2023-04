Emanuel Lo svela cosa pensa Giorgia delle sue coreografie con Lorella Cuccarini

Le coreografie che puntualmente ci regalano Emanuel Lo e Lorella Cuccarini ogni sabato sera ad Amici sono sempre più calde e qualche settimana fa è scattato pure un bacio sulle note di Brivido Felino.

Una scelta artistica commentata anche dai rispettivi partner che a quanto pare si sarebbero divertiti. “Siete troppo bravi, solo applausi per voi” ha cinguettato Giorgia a Lorella che aveva scritto: “Per la cronaca, tranquilli! Giorgia e Silvio [suo marito, ndr] si sono divertiti!“.

vabbè ma siete troppo bravi solo applausi per voi due💙💙👏🏽👏🏽👏🏽

no Maria io esco😂😂😂

Intervistato dal settimanale Chi, Emanuel Lo ha raccontato cosa pensa Giorgia a riguardo di tutte queste coreografie con Lorella Cuccarini.

“Da sempre io e lei [Giorgia, ndr] siamo fan l’uno dell’altra, ci siamo conosciuti sul lavoro. Giorgia mi ha preso per mano anche nel momento in cui ho lasciato la danza da protagonista e mi sono dedicato più alla costruzione del balletto, che è poi quello che amo fare. Così quando mi è stato proposto da Maria De Filippi di rimettermi in gioco, di ballare, mentre io ero preoccupato lei era super felice.

Giorgia mi conosce, sa che quando lavoro non ho filtri, mi potrei buttare pure da un grattacielo. L’importante è la comunicazione pulita, vede, in qualunque tipo di linguaggio: dalla parte più sensuale fino a quella più poetica, la chiave è metterci la verità”.