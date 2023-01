Emanuel Lo sui fatti di capodanno: “Ad Amici queste cose non si fanno”

Anche oggi la produzione di Amici ci ha dato un assaggio del capodanno gate nel daytime. Dopo le forti parole di Lorella Cuccarini (che da mamma avrebbe appiccicato al muro NDG), anche Emanuel Lo ha convocato i suoi due allievi coinvolti nello scandalo, Samu e Maddalena.

“Io sono super profondamente deluso da te. Io ti ho visto in atteggiamenti molto infantili. Cose senza senso, non puoi prendere esempio da persone che esempi non sono. E non mi interessa che parli, io pensavo fossi diversa. Avevi la maglia del serale che poteva essere tua e non so se l’avrai più. Prima cosa chiedo di toglierti il cellulare e poi vai a dormire alle 10 di sera.

E tu Samu ti rendi conto di ciò che avete fatto? Io sono davvero deluso anche da te. Tra tutti quanti tu eri l’ultima persona che potesse essere coinvolta in una situazione del genere. – ha continuato Emanuel Lo – Proprio non capisco, cadere in questa maniera e farsi trasportare. Ti sei fatto trasportare dalle persone.

Ti sei fatto muovere come una bandiera. Mi sei sembrato Pinocchio che si fa manovrare dal gatto e la volpe. Questo non è proprio accettabile. Qui queste cose non si fanno, qui si studia e si tira fuori l’arte, non quella roba, qui è il tuo mondo da ballerino. La maglia del serale te l’avrei data non te lo nascondo. Perché pensavo che non ti avrebbe cambiato. Come faccio a fidarmi di te adesso? Adesso nei fatti mi devi dimostrare il cambiamento, nei fatti non a parole. Ti sei messo anche in una bella situazione, una sfida difficile con un ragazzo che vuole entrare davvero. Questo sfidante è bravo ed è molto forte. Lui si sta allenando e lo sta facendo bene quindi tu rischi. Come per Maddalena anche tu non avrai più il cellulare”.