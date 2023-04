Emanuel e Lorella avevano già lavorato insieme in un vecchio programma Mediaset

Emanuel Lo e Lorella Cuccarini oggi formano un’affiatata coppia ad Amici 22, ma i due – come forse qualcuno ricorda – hanno lavorato insieme già in passato.

A rimostrare le immagini è stata Silvia Toffanin a Verissimo: lui aveva delle treccine attaccate alla testa che oggi griderebbero cultural appropriation, lei è rimasta identica ad allora. “Il tempo per Lorella non è mai passato da quel programma, ha lo stesso sguardo, la stessa intensità e la stessa voglia dell’epoca“, ha dichiarato Emanuel Lo. Complimenti ricambiati anche da Lorella Cuccarini: “Non vedevo questi video dall’epoca, ma dove li avete trovati? Anche Emanuel Lo non è cambiato affatto, a petto nud0 è come all’epoca. A Roma si dirette je l’ammolla“.

Emanuel e Lorella in Macchemù, programma di Italia 1 del 2000

Il programma in questione si intitola Macchemù ed è andato in onda per una sola edizione nell’autunno del 2000 su Italia 1.

“Macchemù consisteva in una gara tra le più famose sigle TV italiane, eseguite dal vivo in studio”. – si legge su Wikipedia – “La maggior parte è stata eseguita dagli interpreti originali, accompagnati dall’orchestra diretta da Fabio Frizzi. Alcune, invece, sono state cantate come cover da attori e presentatori appartenenti al mondo Mediaset, mentre la sigla di Jeeg robot d’acciaio venne cantata da Douglas “Dougie” Meakin (già cantante e autore di numerose sigle) in quanto Fogus era scomparso nel 1995. Il pubblico da casa (e in studio solo nella puntata pilota, in quanto tale era registrata), tramite il televoto, poteva decidere per ogni categoria quale delle sigle fosse la vincitrice di puntata, fino alla proclamazione della sigla vincitrice in assoluto (che fu quella dei Pokémon, cantata da Giorgio Vanni)”.

Emanuel e Lorella, il loro lavoro ad Amici 22

“Con Lorella abbiamo lavorato in passato. È stata una riscoperta, dove si è creata la sintonia e abbiamo ritrovato la sintonia che avevamo. C’è anche diversità tra noi. Io alcune volte mi sento come l’alunno che copia la più brava della classe”, ha ricordato Emanuel Lo spiegando come si sia trovato sempre bene con la sua collega. “Una grande complicità tra noi. Io e lui siamo simili nel modo di vedere e affrontare questa avventura. Con i ragazzi abbiamo un rapporto rigido, perché è giusto, ma anche di protezione”, ha aggiunto Lorella Cuccarini.