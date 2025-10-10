Emancipazione femminile: lo spettacolo di Simona Molinari

La voce di Simona Molinari, artista di origine napoletana ma residente a Milano, porta il pubblico del Blue Note a scoprire il suo spettacolo “La donna è mobile”. Questo evento celebra l’arte femminile e affronta la tematica dell’emancipazione delle donne, utilizzando come punto di partenza la celebre aria di “Rigoletto”. Simona, insieme alla giornalista e scrittrice Simona Orlando, sottolinea la storica mobilità femminile, spesso vista con sospetto.

Nel suo racconto, Simona si oppone alle convenzioni sociali che hanno relegato le donne in ruoli di sufficienza, affermando che la mobilità rappresenta per loro libertà. Con il suo spettacolo, intende ribaltare questa visione, trasformando le debolezze percepite in punti di forza. L’emancipazione femminile ha fatto progressi, con una donna che ora è riconosciuta non solo per la sua bellezza, ma anche per il suo contributo sociale.

Questo lavoro rappresenta una continuazione del precedente progetto dedicato a Mercedes Sosa. Simona sottolinea che la vera emancipazione non riguarda solo l’espressione libera, ma l’opportunità di partecipare attivamente al dibattito sociale. Nel suo spettacolo, include un “momento-quiz”, in cui coinvolge il pubblico nel riconoscere brani noti, spesso attribuiti agli uomini, mentre in realtà scritti da donne, come nel caso della canzone “I don’t want to miss a thing”, firmata da Diane Warren.

Tra le sorprese del suo spettacolo c’è il tributo a Carolina Mignone e a Mina, entrambe icone della musica italiana. Simona si dice ispirata da molte donne, da Frida Kahlo a Paola Cortellesi e riconosce anche l’importanza di Greta Thunberg come figura di riferimento per le nuove generazioni.