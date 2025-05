Ema: vietato l’uso dell’azitromicina per l’acne

L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha ufficialmente vietato l’uso dell’azitromicina per il trattamento dell’acne, a causa di un uso improprio che ha portato a una crescente resistenza batterica. L’antibiotico, appartenente alla classe dei macrolidi, era frequentemente prescritto sia a bambini sia ad adulti, anche in situazioni in cui non era necessario.

L’infettivologo Matteo Bassetti ha sottolineato che la somministrazione inappropriata dell’azitromicina ha minato la sua efficacia in altre condizioni cliniche. Durante la pandemia di Covid-19, il farmaco è stato utilizzato per le sue presunte proprietà antinfiammatorie, ma senza fondamenti scientifici, alimentando una cultura di automedicazione che ha danneggiato la salute pubblica.

L’azitromicina, indicata per infezioni respiratorie, otiti, infezioni cutanee e malattie a trasmissione sessuale come la clamidia, non era mai stata raccomandata come trattamento di prima scelta per l’acne. Tuttavia, la sua tollerabilità e facilità d’uso ne avevano favorito l’impiego anche in ambito dermatologico.

La decisione dell’Ema intende limitare un uso eccessivo dell’antibiotico e riportarne l’applicazione ai contesti clinici appropriati, riaffermando l’importanza di utilizzare gli antibiotici in modo responsabile per preservare la loro efficacia contro le infezioni batteriche.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it