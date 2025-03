Ema Stokholma sulla rottura con Madonia, il motivo: “È stata dura”

Nell’autunno del 2022, Ema Stokholma e Angelo Madonia si sono incontrati a Ballando Con le Stelle, dando vita a una relazione durata un anno. La rottura è stata annunciata da Guillermo Mariotto nell’ottobre del 2023. Ema ha confermato la separazione, spiegando che ha bisogno di sentirsi libera. In un’intervista a Verissimo, ha riflettuto sulla sua esperienza amorosa, esprimendo una combinazione di sfortuna e fortuna, sottolineando di aver imparato che si può stare bene anche da soli. Ha descritto la fine della sua relazione con Angelo come difficile, poiché lo aveva accolto nella sua vita e nel suo spazio personale, facendo riferimento al rispetto necessario per il recupero di quegli spazi.

Ema ha ricordato anche un precedente grande amore con un ragazzo francese, riconoscendo le proprie responsabilità nella sua conclusione. Ha parlato dei suoi problemi emotivi e della necessità di pazienza da parte del partner; ha affermato che tentativi di cambiarla in passato hanno causato problematiche. Attualmente si trova da sola e, pur non volendo rimanere single, cerca qualcuno che la comprenda e rispetti, scoraggiando la possessività e le gelosie.

Ema ha concluso esprimendo il desiderio di trovare qualcuno che le indichi la propria bellezza e la riempia di passione, evidenziando la difficoltà di trovare la persona giusta. Nonostante le sfide, sembra ottimista riguardo al futuro, confiando che qualcuno arriverà presto a iluminarle la vita.